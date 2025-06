L’IA fa la metà del lavoro | la settimana corta a parità di stipendio è la prossima utopia o una realtà imminente? Perché lavoriamo ancora come nel XX secolo? La rivoluzione digitale ridefinisce il senso del lavoro

Siamo alle soglie di una rivoluzione nel mondo del lavoro, grazie all'intelligenza artificiale che sta trasformando radicalmente le nostre giornate professionali. Marc Benioff ha aperto gli occhi di tutti affermando che l’IA già svolge metà delle mansioni quotidiane. Ma allora, perché continuiamo a lavorare come nel secolo scorso? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo, e la prossima frontiera potrebbe essere una settimana lavorativa più corta e più equa.

La domanda che nessuno osava porre è stata finalmente pronunciata ad alta voce. Marc Benioff, amministratore delegato di Salesforce, impresa statunitense di cloud computing, l'ha detto senza mezzi termini: "L'intelligenza artificiale sta già facendo metà del nostro lavoro". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: metà - lavoro - settimana - corta

Perfetta per lavoro, scuola e picnic: la borsa termica Guzzini ora costa la metà! - Scopri la borsa termica “On The Go” di Guzzini, l'accessorio ideale per lavoro, scuola e picnic. Con il suo design elegante e funzionale, rende il trasporto di cibi e bevande facile e piacevole.

E poi c'è chi dice che la settimana corta non serve... Vai su Facebook

L'IA fa la metà del lavoro: la settimana corta (a parità di stipendio) è la prossima utopia o una realtà imminente? Perché lavoriamo ancora come nel XX secolo? La rivoluzione digitale ridefinisce il senso del lavoro; Smart working pubblico & settimana corta nel mondo: caccia ai quattro giorni; Settimana corta di 4 giorni in Italia entro la fine del 2024: la proposta.