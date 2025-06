L’IA fa la metà del lavoro | la settimana corta a parità di stipendio è la prossima utopia o una realtà imminente? Perché lavoriamo ancora come nel XX secolo? La rivoluzione digitale ridefinisce tutto

L’innovazione digitale sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare, ponendo una domanda cruciale: la settimana corta a parità di stipendio è ormai un’utopia o una realtà imminente? Mentre l’intelligenza artificiale si prende metà del nostro lavoro, il secolo scorso sembra sempre più distante. È il momento di riflettere: perché continuiamo a seguire schemi obsoleti e come possiamo adattarci a questa nuova era? La risposta potrebbe cambiare per sempre il nostro futuro professionale.

La domanda che nessuno osava porre è stata finalmente pronunciata ad alta voce. Marc Benioff, amministratore delegato di Salesforce, impresa statunitense di cloud computing, l'ha detto senza mezzi termini: "L'intelligenza artificiale sta già facendo metà del nostro lavoro". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

