L' IA è diventata un compagno di viaggio Ma serve maggiore consapevolezza

L'intelligenza artificiale, come IA 232, si sta trasformando in un prezioso alleato di viaggio nel mondo dell'innovazione. Maria Greco, Direttore Tecnologie e Sistemi Informativi di Iren, evidenzia l'importanza di sviluppare una consapevolezza più approfondita sull’uso etico e responsabile di questa tecnologia. Con il suo impegno nel promuovere le donne nelle STEM, guida il cambiamento verso un futuro più inclusivo e digitale, dove ogni passo è pensato per potenziare le potenzialità di tutti.

Maria Greco, Direttore Tecnologie e Sistemi Informativi del Gruppo Iren, valorizza l'intelligenza artificiale e sostiene il ruolo delle donne nel mondo STEM, portando avanti il cambiamento in azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'IA è diventata un compagno di viaggio. Ma serve maggiore consapevolezza"

