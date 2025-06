Lgbtq Corte Usa dà ragione a genitori

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha acceso un acceso dibattito sui diritti dei genitori e l'insegnamento delle tematiche LGBTQ nelle scuole pubbliche. Con una sentenza a favore, la Corte ha riconosciuto il diritto dei genitori di far escludere i loro figli da programmi che contraddicono le proprie convinzioni religiose. Una scelta che solleva questioni importanti sul bilanciamento tra libertà educativa e inclusione sociale.

19.42 La Corte suprema Usa si è schierata con i genitori che si oppongono ai libri Lgbtq nelle scuole pubbliche. Secondo la Corte, i genitori hanno il diritto di far assentare i loro figli dalle lezioni che vanno contro la loro religione. La Corte ha deciso con 6 voti a favore e tre contrari. La Corte si è pronunciata a favore dei genitori cristiani e musulmani del Maryland che avevano fatto causa per far escludere i loro figli dalle classi elementari in alcune materie in cui venivano lette fiabe con personaggi Lgbtq. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: corte - genitori - lgbtq - ragione

Doppia festa per la corte svedese: la principessina ha ricevuto il battesimo nel giorno del decimo anniversario di nozze dei genitori - Una doppia celebrazione carica di affetto e tradizione segna il 10° anniversario di nozze dei duchi di Västergötland, con il battesimo della tenera Principessa Ines.

Figlia di coppia lesbica registrata all'Anagrafe: è la prima dopo la sentenza della Corte Costituzionale-> https://www.nordest24.it/vicenza-figlia-coppia-donne-registrazione-anagrafe-sentenza/ Vai su Facebook

Libri LGBTQ nelle scuole del Maryland, la Corte Suprema dà ragione ai genitori contrari; Usa, stop allo Ius soli: la Corte Suprema dà ragione a Trump | Confermato l'accordo commerciale con la Cina sulle terre rare; Coppie Lgbt+, causa di Bergamo contro l'Inps approda alla Corte Costituzionale.

Corte Suprema con i genitori contro i libri Lgbtq a scuola - La Corte Suprema si schiera con i genitori che si oppongono ai libri Lgbtq nelle scuole pubbliche: hanno il diritto di far rimuovere i loro figli dalle lezioni che vanno contro la loro religione. Scrive msn.com

USA: vittoria per Trump, la Corte suprema limita i poteri dei giudici - La Corte Suprema si è pronunciata a favore dei genitori cristiani e musulmani del Maryland che avevano fatto causa per escludere i loro figli dalle classi elementari in alcune materie in cui venivano ... Come scrive informazione.it