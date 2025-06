L' ex Hotel della Città luogo d' incontro e cultura | debutto speciale per il nuovo Giardino Gio

L'ex Hotel della Città si trasforma in un vivace centro di incontro e cultura, dando il via a un debutto speciale: il nuovo Giardino Gio. Giovedì scorso, è stato inaugurato con un aperitivo musicale firmato DJ set Duo Boomers, accompagnato da affascinanti mostre che celebrano l'arte e la natura. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera ricca di creatività e convivialità, e scoprire come il passato si apre a nuove emozioni.

Giovedì è stato inaugurato il Giardino Gio all'ex Hotel della Città. Aperitivo in musica col Dj set Duo Boomers e le mostre ‘La storia d’amore tra la calla e il tulipano’ dell’artista forlivese Rosanna Parmeggiani e ‘Papaveri’ con le sculture di Alessandra Gellini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

