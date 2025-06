L' evento di Benigni e l' arrivo di Whoopy Goldberg a Un posto al sole Cerno e D’Urso dal 2026 I nuovi palinsesti Rai

Il nuovo palinsesto Rai per il 2025/2026 si presenta con alcune novità, ma anche molte conferme che rassicurano i fan storici. Tra eventi di grande richiamo come il ritorno di Benigni e l’atteso arrivo di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole, si delineano programmi che promettono di mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, confermando la capacità della Rai di restare al passo con i tempi e di sorprendere il proprio pubblico.

Qualche novità, solite conferme. Il nuovo palinsesto Rai per il 20252026 si mostra abbastanza asciutto. Rispetto all'offerta dell'anno scorso, infatti, sono molti i titoli di approfondimento che non vengono confermati. A esserlo sono invece Marco Damilano nella sua striscia di 10 minuti “Il cavallo e la torre” e Peter Gomez con “La Confessione": entrambi su Rai 3. Sulla stessa scia si inserisce il rinnovo di “Splendida cornice" condotto in prima serata da Geppi Cucciari, di recente protagonista di alcuni attriti ironici e non con il ministro della cultura Alessandro Giuli, in occasione dei David di Donatello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'evento di Benigni e l'arrivo di Whoopy Goldberg a Un posto al sole. Cerno e D’Urso dal 2026. I nuovi palinsesti Rai

