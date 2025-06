L' Europa spaccata su Israele e spese per la difesa Zelensky | Ridurre il tetto del prezzo al petrolio russo

L'Europa si trova divisa su questioni cruciali come il sostegno a Israele, le sanzioni contro la Russia e l'aumento delle spese per la difesa. Al Consiglio europeo di Bruxelles, i 27 leader si sono confrontati su come finanziare questa sfida crescente, evidenziando tensioni e divergenze che potrebbero ridefinire l'unità continentale. La questione ora è: come superare le divisioni e rafforzare la coesione europea in un momento così critico?

Sanzioni contro la Russia, rapporti con Israele e spese per la difesa comune. Sono questi i punti che hanno segnato una evidente frattura tra i 27 capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di Bruxelles. Il nodo di come finanziare l'aumento delle spese per la difesa che si prospetta di qui. 🔗 Leggi su Today.it

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

#TG2000 - L’accordo all’Aja. L’Europa si riarma. Salgono le spese per la difesa europea e dal vertice NATO Gli Stati Uniti di Trump ne escono rafforzati. #26giugno #NATO #NATOSummit #Europa #Usa #Trump #Rutte #StatiUniti #Guerra #RussiaUkraineWar Vai su Facebook

Ue, accordo a 26 sull'Ucraina. Resta nodo spesa difesa; L’Ue plaude alla corsa al riarmo e rinvia sui massacri di Israele; I leader Ue si dividono sugli eurobond per la difesa. Scontro anche su Israele.

Consiglio europeo, resta nodo spesa-difesa - I leader hanno chiesto alla Commissione "di proporre una tabella di marcia, anche per quanto riguarda il finanziamento", prima della prossima riunione di ottobre ... Secondo msn.com

Spese militari al 5%, perché l’Italia chiede siano finanziate con gli eurobond e come funziona - L’accordo sottoscritto all’ultimo vertice Nato rischia di essere uno sforzo proibitivo per i Paesi europei con i conti più fragili ... Si legge su repubblica.it