L’Europa non ha capito che l’Africa vuole partner non moralisti

L’Europa sembra aver frainteso le vere esigenze dell’Africa, più interessata a partnership pragmatiche che a moralismi. Con Cina e Russia che rafforzano la loro influenza sul continente, l’UE deve riscoprire il valore di una cooperazione concreta, puntando su economia digitale e infrastrutture strategiche. Solo così potrà mantenere il suo ruolo nel panorama geopolitico mondiale e costruire relazioni realmente vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

La Cina costruisce strade, reti elettriche e centri di calcolo. La Russia fornisce armi ed esercita influenza politica. E l’Europa? Parla di valori, ma spesso fa troppo poco. Il Centro per le politiche europee (Cep) avverte: l’Ue rischia di perdere l’Africa come partner strategico se non adegua finalmente la sua politica commerciale alle realtà geopolitiche. La cooperazione dovrebbe concentrarsi su due settori chiave: l’economia digitale e l’idrogeno. L’Africa offre un potenziale enorme, ma i progetti falliscono a causa della mancanza di sicurezza degli investimenti, di una regolamentazione poco chiara e dell’autosabotaggio europeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Europa non ha capito che l’Africa vuole partner, non moralisti

