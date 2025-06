L’Europa gli smartphone e il pasticcio degli aggiornamenti software volontari

L'Europa si trova al centro di un vero e proprio pasticcio sugli aggiornamenti degli smartphone: le regole non sono chiare e lasciano molte interpretazioni. Mentre alcuni credono che siano obbligatori aggiornamenti regolari per cinque anni, la realtà è più sfumata. Questa confusione potrebbe influire sulla durata e sulla sicurezza dei nostri dispositivi. Ma quale sarà il vero futuro degli smartphone e degli aggiornamenti? Scopriamolo insieme.

Il regolamento europeo sugli smartphone non obbliga, al contrario di quanto una persona possa pensare, ad aggiornamenti regolari degli smartphone per cinque anni. O forse si, visto che non è previsto che uno rilasci aggiornamenti per meno di cinque anni.Una cosa è certa: neppure l’Europa ha le idee ben chiare.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - L’Europa, gli smartphone e il pasticcio degli aggiornamenti software “volontari”

In questa notizia si parla di: smartphone - aggiornamenti - europa - pasticcio

Il vostro smartphone riceve ancora aggiornamenti di sicurezza? Ecco come scoprirlo - Vuoi sapere se il tuo smartphone riceve ancora aggiornamenti di sicurezza? In questo articolo, ti spiegheremo come verificarlo facilmente, assicurandoti di mantenere il dispositivo protetto e aggiornato.

L’Europa, gli smartphone e il pasticcio degli aggiornamenti software “volontari”; Google che pasticcio con il Pixel 4A: ridotta la capacità della batteria via software; Xiaomi, Redmi e Poco, che pasticcio. Gli smartphone si riavviano da soli per colpa di un aggiornamento.

Smartphone: arriva l’etichetta verde, l’Europa cambia le regole - Dal 20 giugno 2025, ogni smartphone e tablet venduto nei paesi membri dovrà esporre un’et ... Riporta tecnoandroid.it

Aggiornamenti smartphone brand per brand: chi fa meglio ad oggi? | VIDEO - MSN - All'interno di questo nuovo e aggiornato contenuto quindi andremo a classificare gli smartphone non solo per la quantità degli aggiornamenti rilasciati ma anche la qualità. Segnala msn.com