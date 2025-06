L’Europa disarmata osserva la tregua tra Iran e Israele

L’Europa, disarmata ma vigile, osserva con attenzione la recente tregua tra Iran e Israele. L’Unione europea ribadisce il suo impegno per la pace e la sicurezza in Medio Oriente, sottolineando l’importanza di evitare che l’Iran acquisisca armi nucleari. La stabilità regionale resta una priorità, e il mondo guarda con speranza a una possibile svolta verso la pace duratura.

“L’Unione europea mantiene il suo fermo impegno a favore della pace, della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente”, così recita il paragrafo 8 delle Conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno. Il testo accoglie con favore la cessazione delle ostilità e riafferma la necessità che l’Iran non acquisisca armi nucleari (“l’Ue è sempre stata chiara sul fatto che all’Iran non debba mai essere consentito di acquisire armi nucleari e che tale Paese debba rispettare gli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di salvaguardie nucleari che gli incombono in virtù del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari”). 🔗 Leggi su Formiche.net