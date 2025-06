Lettura di brani e performance teatrale su Pirandello a Sala di Caserta

Venerdì 27 giugno alle ore 19:30, la Biblioteca “A casa di Lucia” in via Ponte, 43 a Sala di Caserta, apre le porte a un evento straordinario dedicato a Pirandello, tra letture coinvolgenti e performance teatrali che rivivono il suo genio. Un viaggio tra parole e emozioni che culminerà in una serata ricca di cultura e tradizione, per scoprire quanto la sua opera sia ancora viva e attuale. Non mancate a questa celebrazione unica!

