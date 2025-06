Lettera aperta | Zona pedonale o parcheggio e transito abusivo?

di attraversare la strada in tutta sicurezza, circondata da veicoli parcheggiati o in transito senza autorizzazione. Questa scena emblematicamente rappresenta il problema quotidiano che affligge la nostra città : il caos e l’assenza di rispetto delle regole, che mettono a rischio la sicurezza di chi, come noi, desidera vivere una Palermo più ordinata e sicura. È tempo di riflettere e agire per ripristinare l’ordine e il rispetto nelle nostre strade.

Vorrei condividere con voi e con i vostri lettori una riflessione, accompagnata da una fotografia emblematica, che testimonia il quotidiano disagio vissuto da pedoni e residenti nel cuore di Palermo, in quella che dovrebbe essere una zona pedonale. Nell’immagine allegata, una bambina cerca di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

