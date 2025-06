L’età del pappagallino | diario di un’amicizia piumata

Nel cuore di questa piccola dimora, un pappagallino albino di appena 224 grammi inizia il suo diario di avventure e scoperte. Giovane e leggerissimo, con occhi rossi brillanti, si trova ora circondato da un mondo ricco di colori e suoni, pronto a vivere emozioni uniche. Ogni giorno sarà una pagina da scrivere nell’affascinante racconto della sua amicizia piumata, tra scatti di vita e piccoli grandi miracoli.

È giovanissimo — o giovanissima, non lo so — albino, con gli occhi rossi e leggerissimo: pesa meno di una zinzilla (che, per chi non lo sapesse, è come dire. niente, uno scricciolo!). La sua nuova casa è una gabbia alta come un terratetto in miniatura, fatta di piccoli tondini in ferro. All'interno: due trespoli, due madie aperte sempre piene di semi, un grappolo di miglio, un'altalena in gomma, due abbeveratoi e persino una piscinetta personale. Insomma, più che una gabbia, una suite con vista. Adora essere accarezzato dietro il collo, e con quella sua bocca prensile cerca di ricambiare con teneri bacini sulle dita.