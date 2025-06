L’estate a Terranuova inizia al Parco Pubblico Terzani

L’estate a Terranuova si accende di magia e allegria con il Parco Tiziano Terzani, il cuore pulsante delle iniziative per i più piccoli. Questo angolo di verde si trasforma in un palcoscenico di divertimento e scoperta, grazie a un programma ricco di eventi coinvolgenti. Tra baby dance, laboratori creativi e tanto altro, l’estate 2025 promette di essere indimenticabile: scopriamo insieme tutte le emozionanti novità che aspettano i bambini!

Arezzo, 27 giugno 2025 – Anche per l’estate 2025 il Parco Pubblico Attrezzato Tiziano Terzani di Terranuova Bracciolini ospiterà momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Il Comune, in collaborazione con il Beta Bar, promuove un programma ricco di appuntamenti rivolti ad un pubblico di bambini tra 1 e 12 anni. L’area verde ospiterà, come da tradizione, le serate di baby dance, organizzate e promosse dal Beta Bar, a cui si affiancherà la rassegna di spettacoli di teatro urbano dal titolo “Il Mare può Aspettare 2025”, realizzata in collaborazione tra il Comune e il Beta Bar. Tutte le attività si svolgeranno presso il Beta Bar, all’interno del parco Tiziano Terzani, in orario serale (dalle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it