L' esordio di Molly Manning Walker una delle sorprese del 2023 va in onda stasera su Cielo Tre amiche in vacanza in Grecia in spasmodica ricerca di divertimento con tutti i pericoli che ne conseguono

Stasera su Cielo alle 21.20, scopri l'esordio di Molly Manning Walker, una delle grandi sorprese del 2023, con il suo intenso film "How to Have Sex". Un racconto autentico di tre amiche in vacanza in Grecia, tra sole, mare e feste, che si trasforma in un potente viaggio di crescita e consapevolezza. Un’opera premiata a Cannes, capace di catturare lo spirito dell’adolescenza e le sue complessità . Non perdere questa emozionante proiezione che ti lascerà riflettere...

I l sole, il mare, le feste in discoteca. Le coordinate tipiche di una vacanza adolescenziale, cariche di euforia e libertĂ , che in How to have sex da evasione dalla realtĂ si tramuta ben presto in un’amara presa di coscienza. Il film, diretto dall’esordiente Molly Manning Walker e vincitore della sezione Un Certain Regard a Cannes 2023, va in onda stasera su Cielo alle 21.20. “Anatomie d’une chute” di Justine Triet, vince a Cannes 2023 X Leggi anche › “How to Have Sex”: la recensione del film di Molly Manning Walker How to have sex, la trama. Tre amiche sedicenni, Tara, Em, e Skye, arrivano a Creta per una vacanza all’insegna del divertimento, tra alcool, locali notturni, nuove amicizie e nuove cotte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'esordio di Molly Manning Walker, una delle sorprese del 2023, va in onda stasera su Cielo. Tre amiche in vacanza in Grecia in spasmodica ricerca di divertimento, con tutti i pericoli che ne conseguono

In questa notizia si parla di: molly - manning - walker - esordio

Molly Manning Walker: Con How To Have Sex racconto il sesso inconsapevole degli adolescenti; How to have sex di Molly Manning Walker: recensione; La «prima volta» di tre sedicenni non si scorda mai.

How to Have Sex di Molly Manning Walker in streaming su MUBI dal 5 aprile - Movieplayer.it - Come svela la nostra recensione di How to Have Sex, l'esordio di Molly Manning Walker esplora senza filtri il mondo dei giovanissimi, raccontando come le prime esperienze sessuali dovrebbero ... Come scrive movieplayer.it

Roma 2023: How to Have Sex di Molly Manning Walker è il film di apertura di Alice nella Città - Movieplayer.it - MUBI e Teodora Film portano insieme in Italia il film vincitore di Un Certain Regard, l'esordio di Molly Manning Walker How to Have Sex, che inaugurerà Alice nella Città in Concorso. Riporta movieplayer.it