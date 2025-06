Leopardi & Co intervista a Denise Tantucci | Sono una grande fan di Whoopi Goldberg Un medico in famiglia? Per tornare dovrebbe essere qualcosa di speciale

Immergiti nel magico mondo di "Leopardi & Co", una commedia romantica ambientata tra le incantevoli vie di Recanati. Con uno sguardo poetico su amore e arte, questa pellicola promette emozioni autentiche e un tuffo nella bellezza del nostro patrimonio culturale. Uscirà il 14 agosto distribuita da Eagle Pictures, e ti lascerà sognare insieme ai protagonisti. Perché tornare a sognare è sempre qualcosa di speciale.

UscirĂ nelle sale il 14 agosto e sarĂ distribuito da Eagle Pictures “Leopardi & Co”, una commedia romantica ambientata interamente nella suggestiva cornice di Recanati. Al centro della vicenda ci sono David e Silvia, due giovani che si innamorano sullo sfondo della cittĂ natale di Giacomo Leopardi, il cui spirito e poesia permeano tutta la narrazione. La storia si sviluppa parallelamente alla realizzazione di un film, intrecciando amore e arte con il tocco lieve della commedia sentimentale, e rendendo omaggio al celebre poeta attraverso emozioni e riflessioni condivise dai protagonisti. Diretto da Federica Biondi, il film vede nel cast Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi, Aurora Moroni e Daniele Fiengo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Leopardi & Co, intervista a Denise Tantucci: “Sono una grande fan di Whoopi Goldberg. Un medico in famiglia? Per tornare dovrebbe essere qualcosa di speciale”

