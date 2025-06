Leoni Juve la rivale ci riproverà dopo quella cessione | ecco la posizione del Parma sul futuro del difensore Gli ultimi aggiornamenti

Leoni Juve, la rivale non si arrende e già prepara una nuova offensiva per il promettente difensore classe 2006. Dopo la cessione che ha fatto parlare, il Milan si fa avanti con forza, ma il Parma sembra deciso a tenere il ragazzo e resistere alle offerte. Gli ultimi aggiornamenti indicano una posizione ferma, mentre il futuro del talento resta incerto e tutto da scrivere. La sfida tra grandi squadre è appena iniziata.

Leoni Juve, la rivale ci riproverà dopo quella cessione. Novità sul futuro del promettente difensore classe 2006. Cosa filtra. Non solo il calciomercato Juve su Leoni. Come rivelato da Alfredo Pedullà su X, infatti, con il cash di Thiaw (quando accetterà la cessione), il Milan ci riproverà per il difensore classe 2006. Tuttavia, per il momento il Parma non vuole cedere il giocatore e sembra intenzionato a fare resistenza. L'obiettivo è trattenere Leoni almeno per un'altra stagione. E i bianconeri, in questo senso, ragionano già in ottica 2026.