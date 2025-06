Leoni Inter a che punto è il colpo? In edicola non hanno dubbi Chivu…

L'Inter si prepara a compiere un nuovo passo deciso nel mercato estivo: secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro potrebbe chiudere l'acquisto di Bonny dal Parma per circa 23-24 milioni più bonus. La decisione sul suo eventuale inserimento immediato negli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, mentre Thuram è pronto a tornare in campo da lunedì. La strategia dei dirigenti interisti...

Leoni Inter, si avvicina o si allontana il colpo di mercato? Questa mattina in edicola non hanno dubbi, la decisione del tecnico nerazzurro Chivu.. L’ Inter è vicina a chiudere l’acquisto di Bonny dal Parma per 23-24 milioni più bonus, terzo investimento importante dopo Sucic e Luis Henrique. Il club valuta se far partire subito il giocatore per gli Stati Uniti, mentre Thuram tornerà a disposizione da lunedì. L’esplosione di Pio Esposito ha modificato le strategie offensive, relegando Hojlund in secondo piano. L’ Inter non ha più urgenza di investire pesantemente su un attaccante con le caratteristiche di Hojlund, anche perché il Manchester United non concede prestiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, a che punto è il colpo? In edicola non hanno dubbi, Chivu…

In questa notizia si parla di: inter - colpo - edicola - dubbi

L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT - L'Inter accelera per Luis Henrique, ma c'è anche un altro affare in vista. Il club nerazzurro punta a chiudere prima del Mondiale per Club l'arrivo del jolly brasiliano del Marsiglia.

Verso Como-Inter, i dubbi di Inzaghi per la formazione: Lautaro ancora out?; Leoni Inter, a che punto è il colpo? In edicola non hanno…; Bonny Inter Gazzetta svela | ecco cosa manca davvero per chiudere! Spuntano cifre e data.

Inter, non è finita: si lavora ad un nuovo colpo - Calciomercato.it - L’Inter sembra non aver finito; Pavard, infatti, rischia di non essere l’ultimo colpo di mercato dei nerazzurri in questo mercato Un mercato decisamente importante quello portato avanti dall ... calciomercato.it scrive

Messaggio all’Inter: l’indizio sul prossimo colpo di Marotta - L’Inter domina in campionato e pensa già al futuro: il colpo di mercato è già deciso, l’indizio lascia pochi dubbi sull’affare È un’Inter imprendibile. Da calciomercato.it