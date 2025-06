Leoni dopo Bonny l’Inter continua a trattare con il Parma – Sky

L’Inter non si ferma e, dopo Bonny, continua a puntare forte su giovani talenti con grandi potenzialità. La strategia nerazzurra mira a rinforzare il futuro del club, coinvolgendo anche il promettente Giovanni Leoni, ancora sotto stretto controllo dal Parma. In un mercato vibrante come quello odierno, le trattative sono intense e ricche di sorprese. Le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi decisivi per la rosa interista, mantenendo alta la suspense.

L'Inter continua a scandagliare il mercato in cerca di profili giovani e di prospettiva, e guarda con attenzione a Parma. Il nome di Ange-Yoan Bonny è da settimane al centro delle trattative, ma non solo. Secondo Sky Sport, i nerazzurri restano in pressing su Giovanni Leoni. ALTRA TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano e presto potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Ma non è l'unico talento crociato nel mirino del club milanese. Ormai dalla scorsa stagione la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi anche su Giovanni Leoni, protagonista di un ottimo finale di stagione proprio sotto la guida di Cristian Chivu, subentrato sulla panchina del Parma.

