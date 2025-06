Leone XIV la continuità nascosta del papa americano La riflessione di Cristiano

Leone XIV rappresenta una svolta inattesa nella storia recente della Chiesa, incarnando una continuità nascosta tra tradizione e innovazione. Circola in Vaticano e oltre una teoria intrigante: il nuovo papa americano si distingue per un’attenzione particolare alla realtà di Washington, riflettendo forse un’interpretazione più aperta e vicina alle sfide del mondo contemporaneo. La Chiesa sta cambiando, e papa...

Circola in Vaticano (ma non solo) una teoria: il nuovo papa, Leone XIV, non ha la stessa visione del mondo del suo predecessore, piuttosto è sensibile a quella che emerge da Washington, che poi, a pensarci bene, è anche la capitale del Paese dove è nato. Il papa americano, dice nella buona sostanza questa teoria, è proprio americano, mentre il suo predecessore sarebbe stato un po’ prevenuto verso quel mondo. Insomma, la Chiesa è cambiata, e papa Prevost la porta altrove, in una nuova vicinanza catto-americana. Tradotto significherebbe che l’identitarismo avrebbe fatto breccia a San Pietro. Ma ieri Leone si è soffermato su un tema molto importante per l’ amministrazione americana, quella di Donald Trump, cioè quella rispetto alla quale emergerebbe, stando alla citata teoria, una diversa sensibilità, tutta nuova rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Formiche.net