Leonardo DiCaprio a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos nasconde il volto ai fotografi

Leonardo DiCaprio, tra le star più attese all'evento veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, si nasconde dietro un volto coperto per sfuggire ai paparazzi. La città d'arte si anima di celebrità, e l'attore premio Oscar si presenta in incognito, protetto dall'anonimato. La sua presenza al matrimonio più glamour dell'anno suscita curiosità e fascino, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa si cela dietro questa scelta di riservatezza?

Perennemente a volto coperto per proteggersi dai fotografi, Leonardo DiCaprio e la fidanzata Vittoria Ceretti sono tra gli invitati del matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Venezia invasa dalle star per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra i divi più attesi, è approdato nella città d'arte Leonardo DiCaprio, che parteciperà alla cerimonia insieme alla fidanzata italiana, la modella Vittoria Ceretti. Finora DiCaprio ha dato poca soddisfazione ai paparazzi, mostrandosi sempre a volto coperto. Dopo aver adottato un look total black allo sbarco all'aeroporto, col volto interamente coperto da un cappuccio nero, anche la gita sul taxi d'acqua non ha dato soddisfazione ai fan visto che l'attore ha nascosto il volto costantemente con la tesa di un berretto da baseball nero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio, a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos, nasconde il volto ai fotografi

