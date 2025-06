Leo Woodall si unisce a Rachel Weisz per la serie Netflix Vladimir

L’attesa è finita: Leo Woodall, noto per il suo ruolo in "One Day" e "Bridget Jones", si unisce a Rachel Weisz nella nuova serie Netflix "Vladimir". Tratta dall’acclamato romanzo di Julia May Jonas, questa miniserie promette emozioni intense e un cast stellare. Mentre la vita della protagonista si sgretola, una nuova ossessione prende forma. Il viaggio tra mistero, passione e suspense sta per cominciare… Rimanete sintonizzati!

Leo Woodall ( One Day, Bridget Jones: un amore di ragazzo ) sarà il protagonista della nuova miniserie Netflix Vladimir, adattata dall’acclamato romanzo di Julia May Jonas. Interpreta il personaggio principale al fianco di Rachel Weisz. Nella serie scritta da Jonas, mentre la vita di una donna (Weisz) si sgretola, la ragazza diventa ossessionata dalla sua affascinante nuova collega (Woodall). Ricca di segreti sensuali e humor nero, la serie racconta cosa succede quando una donna si ostina a trasformare le sue fantasie in realtà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

