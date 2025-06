L'ennesimo spot della polizia contro l'abbandono | Utile? No perché continuiamo a mancare il vero target di riferimento

Ogni estate, la Polizia di Stato torna con lo stesso messaggio contro l'abbandono degli animali, ma siamo sicuri che questa strategia raggiunga il vero obiettivo? L’attenzione si concentra sulle sanzioni e sul rispetto delle nuove norme del Codice della Strada, spesso senza coinvolgere chi abbandona realmente. È il momento di riflettere se queste campagne siano davvero efficaci nel cambiare comportamenti e proteggere le vite degli animali.

Come ogni anno la Polizia di Stato in prima linea per dire "no" all'abbandono e quest'estate punta a mettere in evidenza quanto stabilito nel nuovo Codice della strada in caso di incidente causato da un animale vagante che configura il reato di omicidio colposo stradale. Si tratta però di una pena comminata non per proteggere l'animale ma per l'eventuale danno a causa dell'abbandono. Quanto servono davvero questo tipo di campagne di sensibilizzazione? A poco, come dimostrano ogni anno gli ingressi dei cani nei canili durante le ferie e questo avviene perché non si punta alle adozioni responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

