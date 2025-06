L' ennesima grana delle scale mobili della metropolitana di Torino | ferme per un calo di tensione

Nuova giornata di disagi per i pendolari torinesi: le scale mobili della metropolitana, già colpite da problemi frequenti, sono rimaste ferme a causa di un calo di tensione segnalato da Enel. La rete elettrica instabile mette in crisi la mobilità urbana, causando disagio e ritardi. Ma cosa si cela dietro questa emergenza? È il momento di scoprire come affrontare queste sfide e garantire un servizio più affidabile per tutti.

Nuovi disservizi per le scale mobili della metropolitana di Torino. Oggi, venerdì 27 giugno 2025, i pendolari ne hanno trovate molte completamente ferme. Motivo? “Enel ha comunicato un’anomalia sulla rete elettrica – spiegano dalla Gtt – È causata da una perdita di tensione, che ha fatto entrare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Le scale mobili delle stazioni di Porta Nuova (lato via Nizza) e Principi D'Acaja (lato Centro Servizi al Cliente GTT) sono nuovamente operative. Il ripristino di entrambe le scale mobili è avve

