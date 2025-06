LEGOLAND Shanghai Resort ha iniziato le operazioni di prova al pubblico e aprira’ ufficialmente il 5 luglio Una societa’ cinese e’ il principale appaltatore del progetto Fare clic per visitarlo

Preparati a scoprire un mondo di innovazione e divertimento: Legoland Shanghai Resort ha iniziato le operazioni di prova al pubblico e aprirà ufficialmente il 5 luglio, promettendo un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Nel frattempo, le mietitrebbie autonome con satelliti BeiDou stanno rivoluzionando l’agricoltura cinese, raccogliendo 33,3 ettari di grano in meno di 36 ore, dimostrando una sorprendente efficienza. Scopri di più visitando il nostro sito!

Dotate di satelliti BeiDou, le mietitrebbie a guida autonoma della pianura di Jianghan, nella Cina centrale, stanno facendo un lavoro rapido con il raccolto di quest’anno, raccogliendo 500 mu (circa 33,3 ettari) di grano in meno di 36 ore. Questa si’ che e’ efficienza! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631515163151512025-06-27legoland-shanghai-resort-ha-iniziato-le-operazioni-di-prova-al-pubblico-e-aprira-ufficialmente-il-5-luglio-una-societa-cinese-e-il-principale-appaltatore-del-progetto-fare-clic-per-visitarlo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - LEGOLAND Shanghai Resort ha iniziato le operazioni di prova al pubblico e aprira’ ufficialmente il 5 luglio. Una societa’ cinese e’ il principale appaltatore del progetto. Fare clic per visitarlo.

In questa notizia si parla di: legoland - shanghai - resort - iniziato

Cina: LEGOLAND Shanghai Resort, al via operazioni di prova per apertura a luglio - Il LEGOLAND Shanghai Resort, il più grande del mondo, si prepara per la sua apertura ufficiale a luglio.

Cina: operazioni di prova del LEGOLAND Shanghai Resort; Cina: operazioni di prova del LEGOLAND Shanghai Resort; Annunciata la finestra di apertura di LEGOLAND Shanghai 2025.

Cina: operazioni di prova del LEGOLAND Shanghai Resort - Una struttura ricreativa in fase di prova al LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 31 maggio 2025. Scrive romadailynews.it

Legoland Shanghai sesort: il nuovo parco divertimenti con attrazioni Lego uniche al mondo - Il Legoland Shanghai resort, apertura il 5 luglio 2025, offre 75 attrazioni Lego, inclusa la prima Big Lego coaster e spettacoli ispirati a Lego Monkie kid. Come scrive ilsole24ore.com