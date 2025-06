Legato alla sedia con la motosega puntata al collo | Ti facciamo a pezzi

In un’operazione che ha scosso la comunità di Tarquinia, la Polizia di Stato ha smascherato un inquietante episodio di minaccia e violenza. La scena, degna di un thriller, vedeva due uomini legati alla sedia con una motosega puntata al collo, pronti a lanciare un messaggio di terrore. L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di questi soggetti per garantire la sicurezza pubblica.

Nella giornata dello scorso 19 giugno personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un 60enne ed un 42enne, entrambi residenti a Tarquinia con numerosi precedenti di polizia, in quanto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

