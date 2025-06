Leclerc ha già guidato al simulatore la Ferrari 2026 e la vive male | Non mi piace

Leclerc ha appena messo piede nel mondo virtuale della Ferrari 2026, ma le sue prime impressioni sono tutt’altro che entusiasmanti. Il giovane pilota si trova a dover affrontare una sfida complessa, tra aspettative e realtà, che potrebbe influenzare il suo futuro in squadra. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa deludente prima esperienza e quale impatto potrebbe avere sulla stagione alle porte. Continua a leggere.

All'inizio di questa settimana, Charles Leclerc ha provato per la prima volta al simulatore la nuova Ferrari per il 2026 e le sensazioni non sono state esattamente belle: "Non è divertente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

