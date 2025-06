LECCE-LAZIO 1-2 | Punti salienti | BASSE MARUSICA VINCIO PER LAZIO PER LAZIO | Serie A 2024 25

Domenica intensa a Lecce, dove la Lazio conquista una vittoria emozionante con un punteggio di 2-1. I momenti salienti hanno visto il terzino montenegrino Basse Marusica brillare, segnando il gol decisivo dopo una rimonta avvincente. Una partita che ha messo in luce tutte le tensioni e le sorprese della Serie A 2024/25, lasciando i tifosi entusiasti e ansiosi di scoprire cosa riserverà il prossimo turno. Non perdere i dettagli di questa sfida epica!

Il terzino montenegrino ha colpito la coda del gioco per sparare a Lazio per vincere modi dopo la sconfitta a marginale al . Guarda questo video su Youtube L'articolo LECCE-LAZIO 1-2 Punti salienti BASSE MARUSICA VINCIO PER LAZIO PER LAZIO Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

