Lecce corpo carbonizzato trovato in un’auto | sarebbe di un autista di scuolabus

Un misterioso caso scuote la provincia di Lecce: un corpo carbonizzato è stato rinvenuto nell’abitacolo di una Fiat Punto lungo la strada Trepuzzi-Surbo. La scoperta, fatta dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere il veicolo in fiamme, ha sollevato molte domande sulla identità della vittima e le circostanze dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un autista di scuolabus della zona, ora irreperibile. Sul luogo sono accorsi i...

Il corpo carbonizzato era riverso al posto di guida della Fiat Punto, nella campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Così lo hanno trovato i Vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo aver ricevuto una chiamata per un veicolo in fiamme. Secondo le prime informazioni raccolte da Ansa, l’auto sarebbe intestata a un autista di scuolabus della zona, che sarebbe per il momento irreperibile. Sul luogo sono accorsi i carabinieri e la Scientifica, che ha già iniziato i rilievi. Il cadavere e le prime ipotesi. La scoperta, per caso, è arrivata dopo che i Vigili del fuoco avevano domato le fiamme che stavano avvolgendo l’auto di colore bianco. 🔗 Leggi su Open.online

