Lecce Antonio Murrone trovato carbonizzato in un’auto in campagna | tragedia a Trepuzzi

Una tragedia scuote il Salento: questa mattina, lungo la provinciale tra Trepuzzi e Surbo, è stato trovato il corpo carbonizzato di Antonio Murrone, autista di scuolabus. L'intervento dei vigili del fuoco ha svelato un episodio inquietante che ha lasciato la comunità senza parole. La scoperta di questa drammatica scena solleva numerosi interrogativi e attende risposte. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Lecce, shock sulla provinciale: corpo carbonizzato in una Fiat Punto, è un autista di scuolabus. È stato un intervento dei vigili del fuoco per un’auto in fiamme, quello che ha portato a una scoperta sconvolgente nel cuore del Salento. In una campagna tra Trepuzzi e Surbo, lungo la provinciale 92, è stato ritrovato questa mattina, venerdì 27 giugno, il corpo carbonizzato di un uomo all’interno di una Fiat Punto completamente distrutta dalle fiamme. L’auto era ferma in un terreno agricolo adiacente alla carreggiata, nei pressi di una ex cava. La vittima è stata identificata come Antonio Murrone, 58 anni, di Trepuzzi (Lecce), noto in paese per il suo lavoro come autista dello scuolabus comunale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lecce, Antonio Murrone trovato carbonizzato in un’auto in campagna: tragedia a Trepuzzi

In questa notizia si parla di: lecce - carbonizzato - auto - campagna

Uomo trovato carbonizzato in un’auto alle porte di Lecce: potrebbe essere un autista di scuolabus - Un tragico enigma scuote le porte di Lecce, dove un uomo è stato trovato carbonizzato in un'auto incendiata lungo la strada Trepuzzi-Surbo.

? Il corpo #carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat punto, incendiata, in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo, in provincia di #Lecce. A quanto si apprende, l'auto è intestata a un autista di scuolabus della zona che al momento sarebb Vai su X

Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce.... Vai su Facebook

Orrore in Salento, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: la terribile scoperta a Lecce; Salento, corpo carbonizzato di un uomo trovato in un'auto incendiata; Antonio Murrone trovato morto in auto a Lecce tra Surbo e Trepuzzi, cadavere carbonizzato: ipotesi suicidio.

Salento, uomo carbonizzato trovato in un'auto in campagna: indagini in corso - Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi- Segnala tg24.sky.it

Salento,corpo carbonizzato in un'auto - Il corpo carbonizzato di uomo è stato trovato in una Fiat Punto incendiata in una campagna adiacente alla strada Trepuzzi- Da rainews.it