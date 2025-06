Leandro Lucchetti un narratore per la Resistenza

Leandro Lucchetti emerge come un narratore della memoria e della resistenza, dando voce alle storie di coraggio e sacrificio durante uno dei periodi più tumultuosi della nostra storia. Durante la battaglia di Pljevlja nel dicembre 1941, gli Alpini italiani si trovarono a fronteggiare i partigiani jugoslavi in un'epica lotta per difendere l'integrità nazionale. Un racconto che invita a riscoprire il valore della Resistenza e il ruolo di figure legate alle nostre radici.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Alpini italiani si scontrarono con i partigiani jugoslavi in Montenegro. Nella battaglia di Pljevlja dell’1 e 2 dicembre 1941, i partigiani jugoslavi attaccarono la città di Pljevlja, occupata dagli italiani, in particolare dalla 5ª Divisione Alpina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: leandro - lucchetti - narratore - resistenza

Leandro Lucchetti, un narratore per la Resistenza; Notizie di Casarano - Casarano.

Leandro Lucchetti, un narratore per la Resistenza - Con il romanzo Petro, l'autore racconta la guerra in Montenegro: un calvario segnato da violenza, odio e ferocia di cui si parla poco e in modo improprio ... Si legge su lecceprima.it

L'addio a "Leandro", l'ultimo dei partigiani del Golfo dell'Isola: "Tramandare i valori della Resistenza alle nuove generazioni" - IVG.it - Il Vostro Giornale - Cordoglio e memoria L’addio a “Leandro”, l’ultimo dei partigiani del Golfo dell’Isola: “Tramandare i valori della Resistenza alle nuove generazioni” ... Segnala ivg.it