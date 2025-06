Le voci dell’arte contemporanea Nones al Mac tra sacro e profano

Scopri le voci vibranti dell’arte contemporanea al MAC di Lissone, dove il talento emergente Ismaele Nones svela il suo mondo tra sacro e profano. La sua prima mostra in un museo pubblico, “A chi parlo quando parlo”, invita a un viaggio emozionante tra colori e simboli. Non perdere l’occasione di visitare l’esposizione e di vivere una serata speciale con l’artista, ancora per 3 giorni. Un’occasione da non lasciar sfuggire!

I dipinti di uno tra i principali nuovi artisti italiani da scoprire ancora per 3 giorni e una serata insieme a lui per parlare della sua prima mostra in un museo pubblico. Il pittore Ismaele Nones protagonista al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. Per tutto il fine settimana si potrà ancora visitare l’esposizione personale dell’artista di origine trentina ma torinese d’adozione allestita al MAC sotto il titolo “A chi parlo quando parlo“. Sviluppata su tutti e quattro i piani della struttura di viale Elisa Ancora, si compone di più di 50 dipinti, tra cui alcune delle opere di grande formato più significative di Nones come “Horsepower“, che nasce da una suggestione arrivata dal capolavoro futurista di Boccioni “La città che sale“, o come “Riposare in pace a bordo piscina“ che richiama la deposizione di Cristo, o come il grande trittico “Chiara Confusione“, ispirato dall’omonima poesia di Patrizia Cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le voci dell’arte contemporanea. Nones al Mac tra sacro e profano

