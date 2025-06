Le vacanze italiane ed extralusso di Paris Hilton

Parigi Hilton ha scelto l’Italia come scenario perfetto per le sue vacanze di lusso, regalando momenti di relax e divertimento in Sardegna. A bordo di uno yacht esclusivo, immersa nelle acque cristalline, l’ereditiera ha condiviso il mare con la famiglia, tra immersioni e bagni di sole. Un soggiorno da sogno che testimonia come il nostro Bel Paese continui a essere meta prediletta anche delle celebrità internazionali, confermando il suo status di destinazione esclusiva.

Paris Hilton ha scelto l'Italia per le sue vacanze. In particolare l'imprenditrice 44enne si è goduta il mare della Sardegna a bordo di uno yacht di lusso. Immersioni, bagni e tintarella per l'ereditiera, in compagnia del marito, Carter Reum, e dei due figli, Phoenix Barron (di due anni) e London Marilyn (di 19 mesi).

