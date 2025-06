Le ultime ore del bagnino morto suicida | Non ha colpe quando il bimbo è annegato non era a bordo piscina

Una tragedia che scuote la comunità, ma emergono dettagli sorprendenti sulla responsabilità del bagnino Matteo Formenti. La testimonianza di una collega rivela che Formenti non era presente sulla scena del dramma, ma si trovava nella sala macchine e si è immediatamente mobilitato per il bambino annegato. Una verità che ridisegna i confini della colpa e dell’umanità in un momento di dolore così intenso.

Matteo Formenti, il bagnino morto suicida dopo l’annegamento di un bambino nella piscina in cui lavorava, non era a bordo piscina quando è avvenuta la tragedia. A raccontarlo è stata una collega di Matteo Formenti: “Si trovava nella sala macchine e non a bordo piscina. È arrivato proprio quando è stato recuperato. È stato il primo a cercare di rianimarlo, ha fatto tutto il possibile”. Chi conosceva Formenti non ha dubbi: “Non è stata colpa sua. Lui era molto attento, era un bagnino bravissimo. Non si distraeva mai”. Quando il bambino è stato portato in ospedale già in condizioni disperate: “Matteo era molto scosso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le ultime ore del bagnino morto suicida: “Non ha colpe, quando il bimbo è annegato non era a bordo piscina”

