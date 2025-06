Le ultime ore del bagnino Matteo Formenti una collega | Non ha colpe non era a bordo piscina

In un dramma straziante che ha scosso l’intera comunità, le ultime ore di Matteo Formenti, il bagnino coinvolto nella tragica perdita del piccolo Michael, emergono tra dolore e incomprensioni. Una collega sottolinea che Matteo non aveva colpe e non era presente al momento della tragedia, ma il peso di questa perdita lo ha portato a una decisione drammatica. La vicenda invita a riflettere sulla fragile linea tra colpa e innocenza in momenti di crisi.

«Soffriva per il bambino ma lui non ha avuto colpe» ha detto al Corriere della Sera una collega del 37enne che si è tolto la vita dopo la morte del piccolo Michael in una piscina nel bresciano.

Non è da escludere un collegamento con la scomparsa del 37enne di Chiari, il bagnino della piscina di Castrezzato dove lo scorso venerdì ha perso la vita un bambino di 4 anni Vai su Facebook

