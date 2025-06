Le ultime notizie sulle elezioni regionali in Veneto | i candidati in pole per il dopo Zaia

Le elezioni regionali in Veneto si avvicinano, aprendo una nuova pagina politica dopo lo stop al terzo mandato di Zaia. Le sfide sono spalancate e i candidati emergenti, tra cui Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, promettono di scuotere il panorama locale. Il centrodestra si confronta con divisioni interne, mentre centrosinistra e Movimento 5 Stelle uniscono le forze. Chi guiderĂ il Veneto nel prossimo futuro? La risposta si prepara a scrivere il suo capitolo.

Venezia, 27 giugno 2025 – Occhi puntati sulle elezioni regionali in Veneto dopo lo stop al terzo mandato per i presidenti di Regione. Il centrosinistra prova a capitalizzare le divisioni interne al centrodestra, ridiscutendo sui territori, i confini delle alleanze in vista del voto del prossimo autunno. In Veneto, l'intesa tra Pd e Movimento cinque Stelle, risponde alla candidatura di Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso dal 2013 al 2018, noto per aver battuto alle urne il leghista Gentilini. Nel partito di Giuseppe Conte, molto dipenderĂ dalla riunione odierna Consiglio nazionale del Movimento, organismo incaricato di vidimare le scelte strategiche, con al centro proprio il nodo delle intese per le Regionali ma la soluzione "civica" rappresentata da Manildo non dovrebbe trovare ostacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ultime notizie sulle elezioni regionali in Veneto: i candidati in pole per il dopo Zaia

In questa notizia si parla di: veneto - elezioni - regionali - notizie

Elezioni Veneto: Salvini sottolinea l'importanza dell'autonomia e del buon governo della Lega - In vista delle prossime elezioni in Veneto, Matteo Salvini sottolinea l'importanza dell'autonomia e del buon governo, evidenziando la forte identitĂ culturale e linguistica della regione.

- Non potrĂ ricandidarsi - Chiusura definitiva al terzo mandato, emendamento bocciato, #regionedelveneto #lucazaia #elezioniregionali Vai su Facebook

Le ultime notizie sulle elezioni regionali in Veneto: i candidati in pole per il dopo Zaia; Elezioni regionali in Veneto, dagli alleati il no alla Lista Zaia: «Solo il candidato avrà la sua civica»; Consiglio Stato, elezioni regionali Veneto in autunno.

Le ultime notizie sulle elezioni regionali in Veneto: i candidati in pole per il dopo Zaia - L'intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle porterebbe alla candidatura di Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. Segnala ilrestodelcarlino.it

Elezioni regionali 2025: dove si vota e quando si sapranno le date - Nel 2025 sono in programma in sei Regioni: Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Si legge su msn.com