Le tavole imbandite della Ligaza affollano il centro cittadino per una serata all' insegna della convivialità

Le tavole imbandite della Ligaza animano il cuore di Santarcangelo, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico di convivialità. Mercoledì 2 luglio, alle 20:30 a Ciola Stradone, torna questa tradizione che unisce vecchi e nuovi amici in un'atmosfera calda e coinvolgente. Durante la serata, i vicoli si riempiranno di sorrisi, musica e sapori autentici, creando ricordi indelebili di un momento speciale di comunità. Non mancate!

Nella serata di mercoledì 2 luglio a Ciola Stradone (ore 20:30) torna la Ligaza, la manifestazione attraverso la quale ritrovarsi tra vicini, amici e nuove conoscenze, come si faceva una volta. Durante la serata, i vicoli della cittadina di Santarcangelo saranno affollate ed "imbandite". 🔗 Leggi su Riminitoday.it

