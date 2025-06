Le tante facce della cultura Ecco com’è cambiata la città tra mostre nuovi musei e il sogno di diventare ’capitale’

Le tante facce della cultura stanno rivoluzionando il volto della nostra città, trasformando ogni angolo in un crocevia di mostre, musei e sogni di grandezza. Tutto ebbe inizio con un cantiere: un ex convento abbandonato si reinventò, segnando il primo passo di una rinascita culturale che oggi ridefinisce identità e prospettive. La città sta scrivendo un nuovo capitolo, pronto a emergere come vera capitale della cultura.

Tutto è cominciato con un cantiere: impalcature, gru, operai che entravano e uscivano da un ex convento abbandonato nel cuore della città. Era il 1996 e nessuno poteva ancora prevedere che quel restauro sarebbe stato il primo passo verso la costruzione di un’identità culturale nuova, capace di ridisegnare il profilo stesso della città che, da città votata all’agricoltura, alla meccanica e al commercio, ha scoperto una vocazione nuova, legata all’arte e alla cultura. Il San Domenico non è solo un edificio restaurato: è diventato uno spazio vivo che ha saputo adattarsi senza perdere le sue radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le tante facce della cultura. Ecco com’è cambiata la città, tra mostre, nuovi musei e il sogno di diventare ’capitale’

In questa notizia si parla di: città - cultura - tante - facce

Città di Grottammare: arte, cultura e letteratura nel ricordo di Franco Loi - La città di Grottammare ha celebrato ieri pomeriggio il Premio Città di Grottammare 2025, rendendo omaggio a Franco Loi.

?Alcuni scatti dell’emozionante cerimonia di consegna del nostro elaborato “Forze Armate: tante facce, tanti valori” al Presidente della Repubblica #premiazione #MIM #studentiprotagonisti #iissdelpretefalcone? Vai su Facebook

Le tante facce della cultura. Ecco com’è cambiata la città, tra mostre, nuovi musei e il sogno di diventare ’capitale’; Quando Picasso dipinse le tante facce della giovinezza; Libro nero | La Sicilia moltiplica i festival letterari, ma resta ultima per numero di lettori.