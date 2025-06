Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 giugno

Preparatevi a un weekend intenso a Roma! Sabato 28 e domenica 29 giugno, le strade della Capitale saranno temporaneamente chiuse al traffico a causa di numerosi eventi, tra cui concerti e celebrazioni per la festa di San Pietro e Paolo. Questa mobilitazione speciale trasformerà la viabilità cittadina, invitando residenti e visitatori a pianificare con anticipo i propri spostamenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare al meglio questi giorni di fervore.

