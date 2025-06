Le sorelle Cappa? Garlasco Selvaggia Lucarelli | Perché sono in questa situazione

Selvaggia Lucarelli torna a far parlare di sé nel caso Garlasco, uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Con fermezza e chiarezza, ribadisce la sua convinzione: Alberto Stasi è il colpevole di Chiara Poggi. La giornalista non si ferma davanti alle incertezze del processo, considerando la condanna definitiva come un atto di giustizia ormai compiuta. Ma cosa spinge le sorelle Cappa Garlasco e Selvaggia Lucarelli a condividere questa posizione?

Selvaggia Lucarelli torna a esprimere con forza la sua posizione sul caso Garlasco, uno dei delitti più controversi e dibattuti della cronaca nera italiana. Lo fa senza mezzi termini, ribadendo ciò che ha sempre pensato: a uccidere Chiara Poggi è stato Alberto Stasi. La condanna definitiva per omicidio, con una pena di 16 anni di carcere dopo il rito abbreviato, non lascia spazio a dubbi per la giornalista, che considera il processo e le sue risultanze giudiziarie perfettamente coerenti con la verità dei fatti. A distanza di anni, però, Lucarelli si concentra su un altro aspetto del caso, spesso trascurato: il trattamento mediatico riservato alle cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - selvaggia - lucarelli - sorelle

“Cosa ho da dire sulle sorelle Cappa”. Garlasco, Selvaggia Lucarelli interviene con parole durissime - Il riaprirsi del caso Chiara Poggi, a diciotto anni dalla sua tragica morte, riaccende tensioni e polemiche.

Garlasco: in questo scenario da prima colazione, la possibile arma del delitto potrebbe essere stata usata anche per girare lo yogurt o sbriciolare i cereali (di Selvaggia Lucarelli) Vai su Facebook

Translate postDai Selvaggia, raccontaci un pò di questa storia e lascia il caso Poggi alla Procura. #Garlasco #Poggi Vai su X

“Marco? Mai visto in Trentino” – l’albergatore svela un retroscena sul caso Poggi; Garlasco, Selvaggia Lucarelli difende le gemelle Cappa: Pagano un peccato originale; Che strana giustizia è questa, fermatevi su Garlasco e Schlein: quindi, oggi....

Garlasco, Selvaggia Lucarelli difende le gemelle Cappa: "Pagano un peccato originale" - Per Selvaggia Lucarelli la verità giudiziaria del delitto di Garlasco è quella fattuale. Scrive iltempo.it

Garlasco, Selvaggia Lucarelli bacchetta Massimo Giletti: «Non mi aspetto che una persona comune capisca i dettagli giuridici, ma un giornalista sì» - MSN - Durante la puntata di Accordi & Disaccordi andata in onda su NOVE, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un duro affondo contro il modo in cui i media stanno raccontando la riapertura del caso Garlasco. Come scrive msn.com