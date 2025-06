Le sneaker si confermano must anche del guardaroba estivo Dominano i modelli dal design rétro con richiami agli anni ’90 e ' 00 affiancati da versioni minimal in colori neutri Ecco le preferite delle celeb

Le sneaker si confermano un elemento imprescindibile anche nel guardaroba estivo, dominando le tendenze con modelli dal fascino rétro ispirati agli anni ’90 e 2000. Accanto a queste, spiccano versioni minimal in colori neutri, perfette per ogni look. Le celebrity ne sono l’emblema: da Gigi Hadid alle star internazionali, le sneaker sono protagoniste di stile e attualità, rendendo ogni outfit unico e irresistibile.

Le sneaker si confermano must anche del guardaroba estivo. Dominano i modelli dal design rétro, con richiami agli anni ’90 e ’00, affiancati da versioni minimal in colori neutri. Ecco le preferite delle celeb. Avvistata per le strade di New York, Gigi Hadid ha scelto delle Adidas Gazelle, pantaloni corti in denim di Frame x Imaan, maglia a maniche lunghe e borsa a mano di Miu Miu, mentre Rihanna ha combinato un maxi abito a fascia di Saint Laurent con delle Puma Speedcat e una borsa di Schiaparelli. A seguire, Jennifer Lawrence ha indossato un paio di Adidas Tokyo, una gonna in lino di Prada, una T-shirt e una giacca di Jil Sander. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le sneaker si confermano must anche del guardaroba estivo. Dominano i modelli dal design rétro, con richiami agli anni ’90 e '00, affiancati da versioni minimal in colori neutri. Ecco le preferite delle celeb

