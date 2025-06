Le previsioni del traffico nel fine settimana segnalano un aumento dei flussi, grazie al bel tempo e a eventi come le Frecce Tricolori a Jesolo e il concerto di Ultimo a Lignano Sabbiadoro, accompagnati dalle prime partenze estive. L’autostrada A4, principale via verso le località balneari del Friuli Venezia Giulia e Veneto, sarà particolarmente trafficata. Già a partire da questo weekend, Autostrade...

Il bel tempo e alcuni eventi (Frecce Tricolori a Jesolo e concerto del cantante Ultimo a Lignano Sabbiadoro), oltre al susseguirsi delle prime partenze per le vacanze, comporteranno nel fine settimana un incremento dei transiti in particolare sull’autostrada A4 (Venezia – Trieste) dove si trovano i principali svincoli in direzione mare delle localitĂ balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. GiĂ a partire da questo weekend, Autostrade Alto Adriatico rafforzerĂ l’organico su strada con l’ausilio anche di “piazzalisti” (personale che indirizza le auto nei caselli per agevolare i flussi). L’esigenza di anticipare i tempi è dettata dagli indicatori del traffico raccolti in questa prima parte di stagione estiva che hanno fatto segnare sabato 14 un +14,75% di transiti rispetto al sabato omologo dello scorso anno, sabato 21 un + 2,73% e domenica scorsa un + 17,71% con 190 mila transiti (dato quest’ultimo “inflazionato” per i rientri dei turisti austriaci per il Corpus Domini). 🔗 Leggi su Udine20.it