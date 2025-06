Le parole di Pier Ezhaya direttore generale Tour Operating di Alpitour World sulle nuove mete turistiche per l' Estate 2025

L’estate 2025 si prospetta come un’avventura ricca di sorprese e nuove mete, pronte a conquistare i viaggiatori più curiosi. Pier Ezhaya, direttore generale di Alpitour World, ci svela le tendenze emergenti e le destinazioni che spiccano quest’anno. Con un occhio attento alle novità, ci guiderà alla scoperta di itinerari affascinanti e opportunità imperdibili per vivere un’estate indimenticabile. Ma quali sono le mete da non perdere? Scopriamolo insieme.

M ilano, 26 giu. (askanews) – La stagione turistica per eccellenza è iniziata è appena iniziata, ma è già possibile tracciare un primo bilanci per capire come sta andando questa estate per il comparto dei viaggi. Ne abbiamo parlato con Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World. Leggi anche › Estate in bici: 5 app, più una, perfette per il cicloturismo “L’estate – ha detto Ezhaya ad askanews – si sta delineando molto positivamente con una crescita dei ricavi dell’8% sul già positivo 2024 che aveva confermato la grande voglia, la grande passione degli italiani per le vacanze, per i viaggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le parole di Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World sulle nuove mete turistiche per l'Estate 2025,

