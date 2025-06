Le migliori gelaterie di Genova secondo il Gambero Rosso

Scopri le migliori gelaterie di Genova, selezionate dal Gambero Rosso, dove il piacere del gelato si trasforma in un’esperienza unica. Oltre alla rinomata Panera, tra le specialità spiccano semifreddi irresistibili, canestrelli golosi e la sorprendente combinazione di focaccia calda e gelato. Entra in un mondo di sapori autentici e lasciati conquistare dalla dolcezza che solo le eccellenze genovesi sanno offrire.

Non solo Panera (tipico semifreddo a base di panna e caffè), nelle gelaterie di Genova si trovano molte altre chicche, dal semifreddo ai canestrelli alla focaccia calda con il gelato. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Le migliori gelaterie di Genova secondo il Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: gelaterie - genova - secondo - gambero

Migliore gelateria di Genova? Ecco qual è per Gambero Rosso. Un angolo di gusto nei caruggi; Il Gambero Rosso consacra Profumo: è la migliore gelateria di Genova; Genova, la gelateria Profumo incassa un altro premio: confermati i Tre Coni del Gambero Rosso.

Le 10 migliori gelaterie di Genova scelte dal Gambero Rosso - Le migliori gelaterie di Genova Antica Gelateria Amedeo In uno dei borghi più suggestivi (e gettonati) della città, Boccadasse, Antica Gelateria Amedeo propone davvero un buon gelato. gamberorosso.it scrive

Le migliori gelaterie in Italia premiate da Gambero Rosso nel 2025 - Le migliori gelaterie in Italia scelte da Gambero Rosso e i premi speciali conferiti ai più grandi maestri italiani: l’elenco completo della guida 2025. Come scrive quifinanza.it