Le Mc Laren ancora lontanissime Ferrari una stagione anonima

Le monoposto di McLaren dominano ancora la scena, lasciando Ferrari in ombra e una stagione finora senza luci. Max Verstappen, sul suo circuito di casa con la Red Bull, punta alla pole dopo un avvio promettente. A Sebring, Norris si è imposto sui rivali, mentre il campione olandese si fa largo come il principale ostacolo per la vittoria di domenica, rendendo il Gran Premio un duello avvincente tra talento e strategia.

Comandano sempre loro, le Mc Laren. E dietro c'è Max Verstappen che sul circuito di casa con la Red Bull proverà a conquistare la pole position dopo che nella prima giornata di prove ha dovuto accontentarsi del terzo posto. A Sebring Lando Norris ha firmato il miglior tempo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e il terzo incomodo Max dà l'impressione di essere l'unico a dare battaglia per la vittoria nel Gran Premio di domenica. Difficile pensare che ci possano riuscire le Ferrari ormai finite in un anonimato dal quale non riescono a uscire. Siamo all'undicesimo Gran Premio della stagione e le Rosse sono lontanissime dai due team che si contendono il Mondiale e meno male che almeno riescono a tenere dietro le Mercedes.

