Le finanze piangono a casa Santanché | perde soldi anche il suo Dimitri In rosso i ristoranti di Firenze e Cortina e lui punta tutto sulle Olimpiadi

Una crisi finanziaria scuote Casa Santanché: mentre Daniela affronta procedimenti giudiziari, anche Dimitri Kunz d’Asburgo e i suoi ristoranti a Firenze e Cortina attraversano un momento difficile, chiusi in rosso. La Thor srl, la loro società, ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita di quasi 200 mila euro, un crollo rispetto all’anno precedente. Eppure, tra debiti e incognite, l’obiettivo resta uno: puntare tutto sulle Olimpiadi per risollevare le sorti.

Se Daniela Santanché hai i suoi guai finanziari da tempo approdati in tribunale e in molti procedimenti giudiziari, non se la passa benissimo economicamente nemmeno il suo compagno, Dimitri Kunz d’Asburgo (che sulla carta di identità ha segnati ben 13 cognomi). La sua società in condominio con la famiglia d’origine, la Thor srl, ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita di 198.162 euro (l’anno precedente aveva un utile di 217.154 euro). Ed è in rosso anche la controllata El Camineto srl, che nel 2024 ha perso 125.270 euro contro l’utile di 31.827 euro dell’anno precedente. Entrambe le società operano nel settore della ristorazione. 🔗 Leggi su Open.online