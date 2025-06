Le false propagande del riarmo tradiscono il desiderio della pace

In un mondo spesso condizionato da conflitti e inganni, le parole di Leone XIV si ergono come un faro di saggezza e speranza. La sua forte presa di posizione ci invita a riflettere sui veri valori della pace e della solidariet√†, contrastando le false promesse di potere e le insidie della droga. Scopriamo insieme come il suo messaggio possa guidarci verso un futuro pi√Ļ giusto e consapevole.

Dura presa di posizione di Leone XIV: ¬ęLa supremazia non risolve i problemi ma alimenta odio e vendetta¬Ľ. Parole decise anche contro la droga: ¬ęMoltiplichiamo i luoghi di guarigione, di incontro e di educazione¬Ľ. 🔗 Leggi su Laverita.info ¬© Laverita.info - ¬ęLe false propagande del riarmo tradiscono il desiderio della pace¬Ľ

In questa notizia si parla di: false - propagande - riarmo - tradiscono

Leone XIV: ‚ÄúNo alle false propagande del riarmo‚ÄĚ. A Gaza ‚Äúsituazione tragica e disumana‚ÄĚ - In un contesto di crescente tensione e sofferenza, Leone XIV denuncia con fermezza le false propagande sul riarmo a Gaza, sottolineando la tragicit√† e la disumanit√† della situazione.

#TG2000 - Il riarmo è una falsa propaganda che tradisce il desiderio di pace. Lo ha affermato Papa Leone XIV ricevendo in Vaticano i membri della Roaco. #26giugno #PapaLeoneXIV #riarmo #pace #LeoXIV #PopeLeo #PopeLeoXIV #LeonXIV #NATOSumm Vai su Facebook

Detto e contraddetto, le voci discordi sul riarmo, da Papa Leone a Giorgia Meloni; Il Papa: Il riarmo √® una falsa propaganda per la pace e un tradimento dei desideri dei popoli; Papa Leone XIV: ¬ęNo alle false propagande del riarmo¬Ľ. E su Gaza: ¬ęCarneficina di persone inermi¬Ľ ¬∑.

Detto e contraddetto, le voci discordi sul riarmo, da Papa Leone a Giorgia Meloni - È sempre più forte il grido del Pontefice contro il riarmo: ha ricordato che con le false propagande del riarmo si tradiscono i desideri di pace dei popoli. Si legge su ilsole24ore.com

Detto e contraddetto: la discordia sul riarmo - Il Pontefice ha ricordato che con le false propagande del riarmo si tradiscono i desideri di pace dei popoli. Segnala informazione.it