le domande ancora senza risposta sulla strage di ustica

Quarantacinque anni dopo la tragica Strage di Ustica, il ricordo delle 81 vittime resta vivo nel cuore di Bologna e dell’Italia intera. La richiesta di verità e giustizia non si è mai spenta, alimentata dal desiderio di conoscere davvero cosa accadde quel fatidico 27 giugno 1980. Mentre alle 11:30 si riunisce il Consiglio comunale con l’Associazione dei familiari, il Paese si interroga nuovamente: è possibile fare piena luce su uno dei misteri più inquietanti della nostra storia?

Bologna, 27 giugno 2025 - Quarantacinque anni dopo la Strage di Ustica, Bologna e l’Italia intera ricordano le 81 vittime (77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) a bordo del Dc-9 Itavia. E continuano a chiedere piena verità e giustizia su quello che è successo nei cieli sopra Ustica il 27 giugno 1980, quando “un aereo civile fu abbattuto in tempo di pace”. Alle 11,30 la seduta del Consiglia comunale insieme con l’ Associazione famigliari delle vittime: la prima di una lunga serie di iniziative che la città mette in campo in occasione dell’anniversario della strage. “La magistratura ha buttato l’ancora e ha smesso di indagare? No, ha fatto tutto quello che poteva e ora tocca ai Paesi amici e alleati dare risposte alle rogatorie per chiarire la loro presenza in quei cieli - puntualizza Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione famigliari delle vittime della Strage di Ustica -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it