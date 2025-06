Le culotte de cheval possono essere difficili da attenuare ma non impossibili | esiste un nuovo trattamento mirato non invasivo per potenziare dieta e fitness

Le culotte de cheval, quei fastidiosi cuscinetti di grasso che si formano ai fianchi e sotto i glutei, rappresentano una sfida anche per chi segue una dieta equilibrata e un’attività fisica regolare. Tuttavia, grazie a nuovi trattamenti non invasivi, come i protocolli estetici innovativi, è possibile potenziare i risultati e migliorare l’aspetto della zona. Scopri come contrastare efficacemente la cellulite e valorizzare le tue curve con soluzioni all’avanguardia e semplici da adottare anche a casa.

T ecnicamente, le dosiddette culotte de cheval sono dei cuscinetti di grasso che si formano appena sotto i glutei e a lato. Anche seguendo uno stile di vita sano, tra dieta e attività fisica, sono purtroppo molto difficili da eliminare. Ma non impossibili, anche grazie a protocolli estetici nuovi e non invasivi da provare. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Leggi anche › Device, massaggiatori e spazzole anti cellulite: funzionano? Come sceglierli? Culotte de cheval, che cosa sono?. «Il termine francese "culotte de cheval" indica i depositi di grasso che si localizzano sui fianchi, appena sotto i glutei, creando un antiestetico rigonfiamento laterale.

