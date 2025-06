Le confessioni di Cristina D’Avena | Quante proposte di matrimonio… E io sogno una notte speciale con Chris Martin

Nella calda estate di Sesto San Giovanni, Cristina D'Avena si prepara a sorprendere i suoi fan con un concerto speciale, abbandonando i tradizionali abiti da fatina per un look più rock. Tra le tante confessioni e sogni, emerge il desiderio di vivere una notte indimenticabile con Chris Martin. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni intense e sorprese. Ma chissà cosa riserva il futuro…

Sesto San Giovanni (Milano) – Nella torrida estate del Carroponte, tra Avenged Sevenfold, Fontaines D.C. e Afterhours c'è pure lei, Cristina D'Avena, che domani lascia in guardaroba i vaporosi abiti da fatina di una certa iconografia per calarsi sulle spalle un ben più rockeggiante giubbotto di pelle. "Per me quello col pubblico di Sesto è un appuntamento fisso, anche se quest'anno anticipato di qualche settimana" racconta. "Una sorprendente fusione di gusti musicali, se è vero che dopo il metal dei Deftones e il reggaeton dei J Balvin arrivo io che canto le sigle dei cartoni animati. Meraviglioso che in un cartellone del genere ci sia anch'io, no".